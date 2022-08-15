禿頭是許多男性到了中年時的煩腦，早期只能用帶假髮來遮蓋禿頭，但隨著科技的進步，開始有利用植髮的方式，來填補頭上的空缺；雖然植髮相對假髮方便且自然很多，但是其費用也相對昂貴。有名網友表示，他應該先存到頭期款買房，還是先把自己的禿頭補起來，女生會很在意禿頭嗎？女生會選擇有房禿頭還是沒房沒禿頭呢？

原PO在Dcard上發文表示，從事科技業的他雖然有高收入，但是他的落髮問題也日益嚴重；原PO目前已經快存到200萬的房子頭期款，不知道要不要先花30萬去植髮，因為每天看到鏡子中的自己都覺得很想哭，所以很想去植髮，但因為房價一天比一天貴越早買房越好，所以讓原PO相當猶豫不決到底該不該植髮；並好奇表示，女生們會很介意男生禿頭嗎？一個有房但禿頭的男生跟沒房也沒禿頭的男生，他們會選哪一個？

文章發布後受到許多女網友的討論，一部分人認為如果外在會是影響你心情的事情，那就先去解決它，先自己喜歡自己別人才會喜歡你；但也有部分女網友表示，自己完全不在意另一伴禿頭，對自己好就好。而曾經也有禿頭困擾的男性網友表示，要馬先植先享受，因為植髮不會再掉，不然就剃光頭換一種風格，「十個禿頭九個富」、「把鏡子賣掉就不會難過了」、「臉才是最重要的。」