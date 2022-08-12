「智慧水產加工及物流運籌中心」示意圖。(曹婷婷攝)

台南市政府於將軍漁港旁建置「智慧水產加工及物流運籌中心」，今天舉行開工動土儀式，市長黃偉哲表示，透過增加冷鏈加工量能，提升台南水產競爭力，幫助台南漁民創造產業新契機。農委會主委陳吉仲說，台南是全台虱目魚、台灣鯛等漁產重要產地，水產冷凍加工中心運作後，將有助維持水產優良價格。

陳吉仲致詞說，台南是全台虱目魚、台灣鯛等漁產的重要產地，尤其，全台近一半台灣鯛來自台南，「大家想想看，如果沒有虱目魚，台南的美食可能會去掉一半。」

但他也說，要漁民養虱目魚，當然要價格、成本相符，他舉例，過去每次產量多啟動補助加工，但補4元、價格就跌4元，重點在於沒有農委會、漁業署可配合的冷凍或加工廠，無法讓漁民有很好的價格。

他說，台南玉井有鮮果冷練及洗選場，將軍則有智慧水產加工及冷鏈物流運籌中心，以水產加工中心來說，2層共500坪做加工、245坪做冷凍，1年最少處理4300噸，其中2500噸加工、1800噸冷凍存放，以後台南養殖漁民價格可維持在很好的水準。

陳吉仲最後也說，今天本來不想講石斑跟白帶魚，但台灣這幾類魚種品質都非常好，有信心只要把冷鏈加工及前端漁業生產管理做好，絕對可以讓台灣水產品外銷全世界。

黃偉哲表示，這座水產加工及物流中心為台南水產養殖業打一劑強心劑，透過增加冷鏈加工，提升台南水產競爭力，讓台南優質水產賣到更遠的地方。他說，台南為國內養殖重鎮，水產養殖面積全台第一，包括虱目魚、台灣鯛、石斑等都是大宗漁產，「水產加工及物流運籌中心」完成後，將協助在地漁產品冷凍加工，改善漁民收入。

農業局指出，「水產加工及物流運籌中心」計畫分2階段，第一階段「智慧水產示範基地」占地0.43公頃，將興建符合HACCP及GHP規範的水產加工廠及冷凍倉庫，計畫經費1.44億元，漁業署將補助一半，興建完成後，將委託民間經營，預計每年可處理水產4300公噸。第二階段「水產加工轉運樞紐」將利用剩餘1.27公頃土地發展物流中心，促進養殖產業升級。