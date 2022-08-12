分科測驗12日放榜，台中女中今年錄取熱門國立大學（台清陽交成政）共計316人，錄取率49.14％。（張妍溱攝）

分科測驗12日放榜，台中市中一中、女中表現成績亮眼，中一中表示，錄取醫科再添37人，應屆頂大人數有179人上榜；中女中則添13人上醫科，應屆頂大人數有138人上榜，有學生表示，因學測有些科目考得不理想甚至沒通過面試的人被刷下來，因此再接再厲，堅持到最後的人，有機會考上自己喜歡的科系，相當開心。

台中一中指出，今年參加分科測驗總人數為388人，應屆畢業生904人，應屆錄取醫科總人數為66人（學測29人，分科測驗37人），錄取熱門國立大學（台清陽交成政）共計367人（學測188人，分科測驗179人），錄取率40.59％；總計國立大學及醫科錄取人數共計689人，錄取率75.38％。

錄取慈濟大學醫學系的黃啟睿分享分科衝刺的經驗，感覺今年學測很多考題偏難尤其國文考得不理想，考完之後的成績沒有上醫學系，那就拚分科測驗，雖然各科的範圍及難度相比學測皆提高了許多，但按部就班準備分科測驗，所以最後分數提高，如願考上醫學系。

台中女中表示，今年參加分科測驗總人數為256人，應屆畢業生643人，應屆錄取醫科總人數為31人（學測18人，分科測驗13人），錄取熱門國立大學（台清陽交成政）共計316人（學測178人，分科測驗138人），錄取率49.14％；總計國立大學及醫科錄取人數共計536人，錄取率83.34％。

有屏東排灣族血統、錄取國立高雄大學法律系的謝佳臻說，在學測第二階段因面試被刷下，無法如願上心目中的學校，於是在分科測驗前將地理、歷史、公民認真複習，考出理想成績；未來盼當律師，將在校所學的知識，出社會後助人解決困境，是一件非常有成就感的事。