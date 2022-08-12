國家科學及技術委員會與嘉義縣政府12日共同舉辦「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」，在嘉義縣長翁章梁等人見證下，一同簽署MOU協議，許下對嘉義科學園區的承諾，打造未來榮景。

嘉義科學園區去年9月拍板通過，將落腳太保市，今年4月辦理揭牌典禮，後續招商如火如荼進行中，12日交流論壇邀請安永生技、農譯科技、皆展、北群醫學、經緯航太、安吉氣象、大旺生醫及坤暐科技等8家有意進駐園區的廠商，由國科會副主委陳宗權、嘉義縣長翁章梁、經發處長江振瑋及南科管理局長蘇振綱，在嘉義縣具代表性的「新港板陶窯」壓上手印，不僅是許下承諾，也象徵將嘉義的科技產業推向國際的堅定決心。

今日產學交流論壇邀請嘉義大學校長林翰謙、虎尾科技大學校長張信良、中正大學研發長王祥辰、勤誠興業董事長陳美琪、東捷科技總經理陳贊仁及和大工業執行長沈千慈等6位產學代表參與，針對未來嘉義科學園區重點產業，分享相關領域的人才培訓現況、產業發展狀況，以及未來的產學合作模式，讓現場來賓能充分了解嘉義科學園區在南台灣科技產業廊帶扮演的角色。

國科會副主委陳宗權指出，科技部7月27日更名為「國家科學及技術委員會」，這是新國科會成立以來，首次舉辦屏東及嘉義的雙園區同步招商啟動儀式。國科會將扮演領頭羊角色，打造完整的南台灣科技產業廊帶，從嘉義、台南、高雄一路串聯到屏東，劃下科技發展願景。

翁章梁表示，縣府籌設的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」正在快速發展中，結合中央資源及國家級技術實力，包含國科會規劃在嘉義科學園區發展智慧載具產業、交通部的「國家級無人機研發測試驗證中心」、中科院的「民雄航太園區」，各單位的合作將形塑最完整的無人機產業聚落，提升我國智慧載具的技術水準，歡迎業界先進踴躍到嘉義科學園區來投資。

翁章梁進一步表示，嘉義科學園區將引進精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技等四大主軸產業，匯集各界創新技術能量，協助在地產業軟硬加值，並與嘉義境內的產業園區進行跨域整合，落實「嘉科上線，嘉義起飛」願景。