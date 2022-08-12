國人被詐騙出國的案例層出不窮，桃園地檢署表示，41歲詹姓女子、46歲蔡姓男子涉嫌誘騙國人赴柬埔寨工作，警方上月底在桃園機場緊急攔下4人，並將詹、蔡兩人拘提到案，檢察官複訊後，認兩人涉嫌重大，且有串供、湮滅證據之虞，今日桃園地方法院裁定聲押禁見。

桃園地檢署指出，詹、蔡2人為詐騙集團份子，涉嫌以假意招募博弈工作，誘騙國人赴柬埔寨工作，經暑股檢察官林弘捷指揮偵辦，警方深入蒐證，上月24日拘提蔡女到案，並救出準備前往機場的4名被害人，隔天拘提詹女到案。

經檢察官訊問後，認被告2人均涉刑法第297條意圖營利以詐術使人出境、組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌重大，且有事實足認兩人有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，訊後向臺灣桃園地方法院聲請羈押禁見。

因桃園地方法院原以無管轄權為由駁回羈押聲請，經檢察官提出抗告，台灣高等法院撤銷原裁定發回後，桃園地方法院於今日裁准羈押禁見被告2人。