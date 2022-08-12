農曆7月15日中元節是華人特有的節日，這天許多人會特地準備豐盛供品祭拜好兄弟。有網友表示，日前外國友人想要體驗中元節習俗，因此特地帶他到賣場選購必需品，沒想到其中一款台灣傳統飲料「仙草蜜」，居然深受外國友人喜愛，還一口氣連喝2罐，意外促成國民外交。

網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，表示有外國友人突然說想要體驗中元普渡的習俗，剛好家人這幾天要拜拜，於是他便帶著友人一同採買普渡的必需品，結束後順手拿了一罐「仙草蜜」送給友人。

原PO表示，疑似是因為「這類古早味茶的口味對外國朋友來說蠻有文化衝擊」，起初友人非常抗拒，沒想到喝了一口竟突然瞪大睜大眼睛，「咕嚕咕嚕地喝光光」，之後又開了一罐冰過的仙草蜜，沒三兩下也是快速喝光，讓原PO笑說，「用仙草蜜達成國民外交也是不錯啦！」

網友表示，外國友人連喝2罐仙草蜜，冰過的更喜歡。（圖／取自臉書全聯消費經驗老實說）

貼文曝光後，網友紛紛回應，「這款好喝欸 我去買都沒了」、「希望普渡完備貨會比較多，現在好難買」、「放到冷凍庫當仙草蜜冰棒，退火又消暑」、「剛出就跑了好幾間才買到！但是很值得」、「我們公司拜拜買了6組，剛拜完一下子搶光」。