樂團「A_Root同根生」即將在26日農曆鬼門關當天發行第二張專輯《邊緣轉生術》，以台灣熟悉民間妖怪故事為主軸，深入大眾日常內心恐懼，為這群被貼上負面標籤許久的妖魔鬼怪發聲平反，希望讓大家在送走好兄弟的同時，也能以不同視角重新認識他們。

他們笑說：「我們發現這些鬼故事背後，都有一段愛的執念，甚至對自由與安全感的渴望，所以透過創作來幫他們進行『轉型正義』！」

他們在中元節當天舉辦新歌搶聽會，除了首唱專輯所有歌曲，還加碼獻唱日前與王彩樺合作的〈紅紅〉，魔神仔配神將主題曲齊發，簡直是一場保庇十足的另類普渡活動，當天不僅演唱專輯所有新歌，包含日前釋出的〈山鬼阿妹〉、〈八寶公主〉，還有多首首度公開演唱的作品，樂團還添加許多另類創意，無論是搞笑蛇舞還是尖叫雞道具，隨著樂團中西合併的潮流時髦節奏。

同根生更笑說：「全台灣應該只有我們幫好兄弟辦演唱會，今天現場果然很熱鬧。」當天還加碼安可演唱日前為大溪大禧的主題曲〈紅紅〉，正氣澎湃的保庇節奏，更多了關帝君保佑，讓當天更融入台灣在地民俗精神。