The Tic Tac將舉辦演唱會。（The Tic Tac 提供）

「底片搖滾樂團」The Tic Tac睽違七年的全新專輯《正常人的條件》發行後獲得傳媒與樂評諸多好評，大讚在Chill鬆軟當道樂風下，仍開創一條真實樂器聲響音樂節奏，不僅讓人感受純粹搖滾態度，細膩聲音設計充滿顆粒感，也如同一部電影捕捉社會百態，再次呼應「底片搖滾樂團」精神。

The Tic Tac新專輯《正常人的條件》以紮實誠懇搖滾節奏，醞釀出好口碑，近期勤跑各大戶外演出的他們，也圈入一些新粉，開心表示：「這麼久沒發片，還能交到新朋友，謝謝大家支持成軍邁入14周年的樂團。」隨著宣傳期開跑，身為華視新聞主播的鼓手莊雨潔，一邊忙著播報新聞，一邊忙著跑通告分身乏術，日前因為美國眾議院議長裴洛西訪台，她不僅見證歷史全程追隨連線採訪、回應樂團宣傳要事，晚上還得衝去練團準備，國家大事與鼓手重任雙重夾擊，連她都幽默自嘲：「應該邀請裴洛西來看我們的演出。」

The Tic Tac宣布9月16日要在Legacy Taipei舉辦「正常人的條件」發片專場演唱會，許久未辦大型演出的他們，近期開始投入密集練團，也因為新歌跟過去風格相比，曲速都偏快，因此笑說專場會是一場「極速運動會」，邀請樂迷一起來現場跳動排汗。主唱兼吉他手元彥表示：「The Tic Tac已經成團14周年，過去歷經團員更迭，這次的專場是全新不同以往的四人編制，也會把專輯最真實的樂器聲色，原汁原味表現，充分揮灑吉他破音率性姿態，如果在家聽我們的歌音量不方便開太大，就來現場感受一場破音的直球對決，純度絕對最高！」