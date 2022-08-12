台中市市長盧秀燕因腿傷開刀住院多日，昨日（11）一早專程坐輪椅到中部最大傳統市場「建國市場」了解今年祭品物價與供貨情形。盧表示，買氣逐漸回溫，看到市民滿手的祭品，但她也很重視購物環境，故任內每年翻新5處老舊市場，更陸續裝了27台水冷扇。盧坐輪椅也要挺在地農產的身影，吸引逾7000人按讚，大批網友直呼感動想哭。

盧秀燕昨日在臉書發文，刊出她「坐輪椅逛菜市場」的照片，喊話「來菜市仔，挺在地農產！」表示為了隔天的中元節，她一早就到中部最大傳統市場「建國市場」，了解今年祭品物價與供貨情形。

盧秀燕指出，疫情趨緩買氣逐漸回溫，看到市民滿手的祭品，她也感受到大家誠心祭拜祈福平安的虔誠。她也特別推薦大家省錢又美味的小撇步，「食在地、買當季！」在地蔬果物美價廉，當季食材新鮮健康，她逛市場就靠這個口訣，幫家裡精打細算。

不僅如此，盧秀燕也強調，台灣農產品這麼棒，購物環境也應該要跟上。她上任以來，每年翻新5處老舊市場，常來建國市場的朋友一定注意到了，也陸續裝了27台水冷扇，強化空氣對流、緩解悶熱，市府用心改善，希望市民能感受得到。

此文發出後獲得超過7000個讚、逾200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「市長的身影好令人感動」、「看到市長坐輪椅也要關心市民，眼眶都濕了」、「好感動，有您真好！」「市長身體要多保重喔！」「媽媽市長為了台中市民，還是請您多保重，辛苦了」、「盧市長，剛出院要小心、早晚要喝牛奶及鈣片，要保護自己多保重」。