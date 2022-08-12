超商中元節擺設可能嚇走客人！有網友在某超商發現裡頭中元節普渡商品區擺出2個人形造型玩偶，由假髮、假四肢和臉孔紙組成，造型相當嚇人，照片曝光後其他網友笑說「這是命案現場」、「大夜班想輕鬆一點，這樣沒客人進去」、「這區有鬼佔有了，別買區吧」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，他在某超商發現相當「應景」的中元節擺設，商店內除了陳列不少普渡用商品外，還用假手、假腳與假髮拼裝成1名人形擺設，該模特兒在商品上呈現趴躺姿勢，頭部則是用紙張呈現恐怖表情，全臉慘白、眼睛瞪大，嘴巴張得大大。

還有不少網友分享在超商發現的恐怖中元節擺設。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

還有不少網友分享在超商發現的恐怖中元節擺設。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該大型模特兒旁還有1個小型模特兒，同樣也是用假髮配上恐怖臉孔，2隻模特兒造型讓目擊網友嚇壞，拍下照片分享在臉書上；網友紛紛留言「這不是中元普渡，這是命案現場」、「大夜班想輕鬆一點，這樣沒客人進去」、「這區有鬼佔有了，別買區吧」、「有創意，以後小孩就算真的看到鬼也會認為是假的給他巴下去啦」。

也有網友留言說「是中元節還是萬聖節」、「小孩看到以後都不會吵著要進去買多多了」、「不能弄好看一點嗎？這樣破壞好兄弟的形象，難怪我們從小怕祂們」、「店家一定是被7-11耽誤的鬼屋，可以開鬼屋冒險了」、「很有伊藤潤二的感覺」。