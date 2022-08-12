【立綱氣象報報】上午天晴陽光強 山區午後陣雨明顯│中視晚間氣象 20220812

明（13）日周休假期上午各地幾乎都是晴朗炎熱的好天氣，氣象局針對9縣市發佈高溫燈號，其中花東地區恐出現38度極端高溫，而過了中午各地雷陣雨開炸，尤其中南部要小心突如其來的大雨。

氣象局預報員曾昭誠表示，明日各地仍為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後桃園以北、中南部及各山區有局部雷陣雨，嘉義以南及各山區易出現短延時強降雨，特別提醒中南部及各地山區有局部大雨的機會。

明午後桃園以北、中南部及各山區有局部雷陣雨，嘉義以南及各山區易出現短延時強降雨。（圖／擷取自中央氣象局官網）

溫度方面，各地高溫約33至35度，氣象局針對9縣市發佈高溫資訊，明中午前後台東縣，花蓮有機會出現38度極端高溫，台北市、宜蘭縣容易出現36度以上高溫，新北市、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區或河谷為黃色燈號。

明日氣象局針對全台9縣市發佈高溫資訊，台東恐出現38度極端高溫。（圖／擷取自中央氣象局官網）

另外，年度大潮預計持續到下周一（8/15），桃園以北、嘉義以南沿海及低漥地區，要提防海水倒灌和局部淹水等情況。

氣象局表示，周日各地為多雲到晴，清晨西半部沿海有零星陣雨，午後桃園以北、中南部及各地山區有短暫雷陣雨，中南部及其他山區有機會下大雨。

氣象主播戴立綱表示，台灣上目前出現小的高壓場，未來一周天氣晴朗穩定，局部山區要當心西北雨，而今早生成的8號颱風「米雷」，對台灣沒有影響，會朝著太平洋高壓邊緣穩定朝日本移動。