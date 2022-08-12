義大利警方今日逮捕一名受困6公尺深地道的竊賊，疑似與同夥計畫3天後潛入附近銀行搶劫，卻在開挖工程進行時不慎被崩塌的土石掩埋，8小時後才脫困。

據歐洲新聞台報導，義大利將於15日迎來國定假日「八月節」(Ferragosto)，該節慶對天主教徒來說至高無上的重要，許多公家單位、商店皆會在前後兩週公休，直至9月1日才會重回工作崗位。不過就有歹徒抓緊時機犯案，警方昨日接獲通報，一名可疑男子受困馬路底下6米深的隧道。據悉他當時正密謀開挖連通鄰近銀行的路徑，果真人在做、天在看，過程土石鬆動崩塌，整個人被活埋將近8小時，最後出動數十名警消才成功將他救出。

'Bank robber' rescued in Rome after tunnel collapses https://t.co/iIml1EXGLb pic.twitter.com/vVfZ2ArMX7 — Singapore Italian Association (@italysingapore) August 12, 2022

另外，警方同時逮捕其他4名涉案男子，疑似協助開挖計畫，表示「不排除他們也是歹徒」。附近居民接受採訪時相當不可置信，說道「根本沒人起疑，大家都以為他們是裝修工人，現在想想，施工時好像真的沒有任何噪音….」