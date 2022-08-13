新竹市前市長林智堅12日宣布退選桃園市長，改由民進黨立委鄭運鵬接棒，中國文化大學廣告系主任鈕則勳指出，林智堅退選會造成民進黨「三大衝擊」，甚至更預言「若是中華大學的結果和台大差不多，結果勢必雪上加霜，還可能成為民進黨兵敗的第一張骨牌，屆時就沒機會再起了」。

鈕則勳在臉書上表示，林智堅退選會造成「三大影響」，首先桃園可能變成「三分天下」，畢竟鄭運鵬雖然立即補上位，但政治能力實在差桃園市長鄭文燦及林智堅一大截，要全部接收鄭文燦的票幾乎不可能，民調支持度也並不出色，鄭運鵬「只能止跌、無法回升」。

而國民黨桃園市長參選人張善政仍像「雲端」的候選人，不僅魅力不足，戰力弱的佛系打法真的難激起漣漪，其實真的不強。此情況下反而讓民眾黨參選人賴香伶有了吸納藍綠選票的機會，所以桃園並非「三強鼎立」，而是有「三分天下」的可能！因為他們真的都不強。

再來衝擊最大的政治「受災戶」就是民進黨新竹市長參選人沈慧虹，鈕則勳坦言，畢竟因為林智堅選桃園，才有沈慧虹選新竹，現今林智堅倒了，沈慧虹頓失依靠，加上政治魅力、能量及知名度不夠，要勝選機率愈來愈低！反而民眾黨參選人高虹安將倒吃甘蔗，勝率更拉高，進一步還可能和台北市副市長黃珊珊、桃園賴香伶相互拉抬，產生關鍵影響力。

最後鈕則勳點出「民進黨也受到大衝擊」，更細分出三點衝擊，首先是針對總統蔡英文「全黨挺堅」號令，黨內明顯分為兩派，有人根本挺不下去，「陳時中及林佳龍被問到此問題時，講的話『禪』的一塌糊塗，你根本聽不懂！」但他們就是不說相信或力挺林智堅，此議題當然讓民進黨有內部衝突或割裂的情況。

再來，蔡英文的權威受到衝擊，號令無法被貫徹，被提名徵召的大咖不敢在此議題上明白支持蔡英文的意志，最後還「換堅」，當然衝擊小英治理權威，若年底選得不好，小英黨主席的位置難保不會被逼宮。最後鈕則勳說，「陣前換將、兵家大忌」，全黨氣勢當然受到影響，回想國民黨主席朱立倫之前「換柱」，大輸三百萬票，民進黨想到的應該會皮皮挫。

鈕則勳說，台大定調撤回林智堅碩士學位，國民黨撿到槍猛攻，綠軍同志又支援不力，一堆人根本不想呼應小英號令力挺小智，所以若是中華大學的結果和台大差不多，結果勢必雪上加霜，還可能成為民進黨兵敗的第一張骨牌，屆時就沒機會再起了。