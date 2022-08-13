民進黨桃園市長前參選人林智堅涉論文抄襲，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，林智堅卻開記者會質疑台大不公，在黨中央力挺下要與台大對槓，林後來雖退選，總統蔡英文仍在臉書上表示，她一樣支持林智堅捍衛自己的人格與清白。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（13）日就爆出猛料，直言「蔡英文這樣做就是為了打敗賴清德」，引發討論。

蔡英文日前在臉書上表示「一個人的清白是一輩子的」，支持智堅尋求後續的救濟，捍衛自己的人格、捍衛自己的清白。更強調「今天立場沒有改變，全體選對會成員，一樣支持林智堅，從選舉的戰場，轉進到他人生的戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。戰士的腳步不停，智堅選擇專注人生的戰場，也是考量大局、選擇承擔」。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中提到，「蔡英文的歷史定位，已經完成了」，在她任期內的時間確實有對台灣做了好事，但吳子嘉也坦言「當一個人的權力慾望，高過於是非標準時，她居然屈服在權力之下」，吳更驚爆「這個權力只是為了她要打敗賴清德，蔡英文做這麼多的事情，就是為了打敗賴清德」，「蔡英文為了下一屆的總統選舉介入太深，她屈服在權力之下，自己已經放棄是非了」。