民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊透過新書別苗頭。國民黨台北市長參選人蔣萬安今預告，他的新書8月19日正式上市，蔣萬安還說，「有很多大家不知道的蔣萬安，值得一讀」。

蔣萬安今前往關渡宮參拜，接續出席2022年向日葵花海親子同樂活動，有不少民進黨籍、無黨籍里長都到，有拔樁意味。

蔣萬安強調好好傾聽里長的聲音，里長都非常熱情，且里長扮演最基層的角色、反映基層民眾的心聲，也是市政推動的末梢神經，他強調一直以來對於里長提出的意見都非常重視，也都願意耐心傾聽了解實際需求，幫他們解決問題，也是未來市政很重要的參考。

蔣萬安表示，政治人物對基層里長反映的意見，其實要展現出謙卑、聆聽的態度，最不需要的是傲慢，甚至對於提出不同意見的里長口出惡言。

不過，有偏藍色彩士林市場自治會長林天來今卻替副市長黃珊珊喊凍蒜。蔣萬安則說，大家不用過度解讀，也有很多里長包括無黨籍的里長都出席給他支持，他會好好跟地方、里長、基層民眾傾聽爭取支持，納入各方支持的力量，以共同目標大步向前，為台北市擘劃更好的願景。

被問起即將發布的新書有談到自身蔣家身世與老婆，蔣萬安透露，他的新書8月19日正式上市，實體通路、電子書同時開賣，「讓我賣個關子，這本書真的非常好看，而且有很多大家所不知道的蔣萬安，值得一讀」。

另傳出國民黨主席朱立論認為蔣萬安選情並不樂觀，稍有閃失就會敗選，蔣萬安回應，選舉就是一步一腳印，踏踏實實勤走基層，穩扎穩打，絕不大意也毫不鬆懈。