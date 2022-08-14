晚間10時至12時，共計攔查通報高噪音車輛33件。（警方提供）

為杜絕改裝噪音車在夜間擾人清夢，新北市新莊、林口警分局昨（13）日晚間10時至12時，偕同環保局實施聯合稽查，於新莊中環路、新泰路、泰林路等路段進行攔查取締。共計攔查通報高噪音車輛33件，另有無照駕駛20件、逆向行駛4件及未戴安全8件等交通違規告發。

因違法改裝機車的排氣管發出的聲響過於擾人，新莊警分局自今年1月份起，不定期於轄內中正路、中環路、新泰路、思源路等易有噪音車出入之路段與環保局共同加強攔檢稽查，至今累計攔檢通報噪音車已高達1300餘件。

新莊警分局表示，改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6000元以上2萬4000元以下的罰緩。對於汽機車涉改裝排氣管部分，警方也將依程序通報給環保局召回車輛檢驗，持續追蹤後續車輛復原及改善狀況。

除了針對改裝排氣管的噪音車進行攔查之外，警方另外也同時執行「取締無照駕駛」專案，8月至今僅約半個月時間，已取締198件，其中還包含39件未成年無照駕駛，今年累計至今也已取締1850件。

新莊分局呼籲，良好的環境安寧要仰賴大家共同維持，警方將結合大數據，分析轄區易有噪音車輛經過之路段，持續與環保及監理單位執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛。