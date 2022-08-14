台灣民眾遭詐騙到柬埔寨工作後被囚禁的消息頻傳，全球反詐騙組織（GASO）透露曾救援60名台灣人，卻沒人致謝，因此拒絕再受理救援台灣人。國民黨前立委蔡正元指出，他過去也曾運用海內外關係協助救援受困台灣民眾，甚至還稱曾幫助過素昧平生、遇上困難的吳宗憲，但對方順利過關後卻一聲謝都沒說，甚至偶然相遇還裝作不認識，但他認為救援工作本就不求回報，希望全球反詐騙組織不要太過計較。對此，吳宗憲做出回應了。

吳宗憲稍早在臉書做出回應，並向蔡正元道歉，「受人點滴，必當湧泉以報！路見不平，更要拔刀相助，有正義感的人也都應該如此！更何況是為民喉舌、為民服務的民意代表⋯⋯只是讓委員有這樣子不舒服的感覺⋯⋯我就先說聲抱歉！我也接受我遲來的感謝！」

吳宗憲接著說演藝圈比他好相處的人應該不多，但自己本身也樂於助人，「雖然我不是民意代表，但是我也樂於助人！不同範疇，就讓不同領域的高手來互相幫助！而我這個人就是裝不了！是朋友，可以淡如水，也可以患難見真情！但也總要『日久』吧！『見真情』，就是因為累積而來⋯⋯這就是所謂的人脈存摺啊！」

他最後建議蔡正元的小編該換工作，「代替蔡委員發文的應該是小編⋯你真的該換工作了！你的格局實在小到嚇人！幫助任何一個民意代表和選民之間，如果需要拘泥這些形式的話；那我們每天就忙著鞠躬敬禮就好了！還是需要什麼樣的對價關係呢？這些真的不是什麼人性陰暗面⋯⋯蔡委員應該趕快把你送走，可能會好一些！」認為蔡正元長久以來熱心服務的形象，被小編一篇文章「一筆勾消」，並呼籲：「蔡委員，趕快出來說明！這真的不是你自己Po上來的，否則就太可惜了！」至於，吳宗憲曾受到蔡正元什麼樣的幫忙，他則未回訊息。