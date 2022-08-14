南投縣幸姓男子去友人家飲酒，因細故發生爭吵，他愈想愈氣，憤而騎機車到附近派出所，一進門就嚷著要提告，員警聞到渾身酒氣，經酒測後，酒測值為1.03毫克反遭送辦。南投地院法官近日判處幸男有期徒刑2個月。

30歲幸姓男子今年6月前往信義鄉友人家作客，期間飲用啤酒2、3瓶，與友人因細故發生口角，一發不可收拾，幸男氣不過，立刻騎機車到附近派出所，一進門就嚷說要提告。

幸男因全身散發濃濃酒氣，且自行騎機車到派出所，警方對他進行酒測，酒測值達每公升1.03毫克，幸男對犯行坦承不諱，被依公共危險罪送辦。

南投地方法院簡易庭近日判決，法官認為，幸男過去未有酒駕紀錄，念他在是初犯，且也坦承犯行，在考量其家庭經濟貧寒、農等情況，判處有期徒刑2個月，如易科罰金，折合新台幣6萬元。

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