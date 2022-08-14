自來水公司調派16輛以上水車協助高地送水，降低民眾生活衝擊。（自來水公司提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆進入夏季枯水期，基隆河及其支流水源驟減，導致中正及信義區等地缺水，有社區已6天無水可用。自來水公司14日表示，根據氣象局資料，預估月底才有降雨機率，15日起基隆水情條件不佳，燈號將從正常藍燈，轉為稍緊綠燈。

基隆中正、信義區已多日停水或有水壓不足問題，以具250戶大型社區「美的世界」為例，已有6天無水可用，位在山區可裝3百噸水的水塔幾乎見底。孝賢里長莊榮清指出，已協調公部門前往水塔注水，今天一整天也有消防車陸續協助支援，讓住戶有水可用。

基隆持續高溫不雨，依據氣象局資料顯示，接下來2周降雨機率不大，預估要到8月底至9月上旬才有降雨可能，未來仍有短缺疑慮。自來水公司表示，今日上午與水利署研商後，基隆水情於明日起，由正常的藍燈轉為稍緊的綠燈，將持續尋找水源及供水調配，呼籲民眾共體時艱，節約用水珍惜水資源。

自來水公司指出，基隆地區此時為枯水期，7月降雨量累計31毫米，為10年同期歷史平均值25％，8月截至目前累積降雨量僅42.5毫米，為10年同期平均雨量243毫米之17.2％，而主要水源基隆河水量，由平時每日約17.5萬噸水量銳減至 8.7 萬噸，需由新山水庫每日增加水量供援。截至今日下午3時，新山水庫蓄水量已降至532.38萬噸，蓄水率 53.1％，水情條件不佳。

自來水公司因應水源短缺情形，緊急啟動相關措施，包括增購北水處支援汐止地區水量，由每日1.2萬噸提升至每日8.5萬噸，減少新山水庫使用量，延長水庫供水時間，並由暖暖淨水場、貢寮淨水場及新山淨水場支援基隆地區用水，另調派16輛以上水車協助高地送水，降低民眾生活衝擊。