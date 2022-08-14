新北市文化局近期推廣「校園瘋文資」活動，與鶯歌國小合作推廣文化景觀「鶯歌石」，邀請樂高達人教導學生，發揮創意巧思，利用樂高模型結合特殊地景及藝文特色，展現鶯歌石、鸚哥和陶瓷等多重意象。（新北市文化局提供）

新北市文化局近期推廣「校園瘋文資」活動，與鶯歌國小合作推廣文化景觀「鶯歌石」，邀請樂高達人教導學生，發揮創意巧思，利用樂高模型結合特殊地景及藝文特色，展現鶯歌石、鸚哥和陶瓷等多重意象，讓學童快樂認識在地歷史人文。

文化局長龔雅雯說，文化景觀是人與自然互動的結果，文化資產保存法2005年修正後，將文化景觀定義為「神話、傳說、事蹟、歷史事件、社群活動或儀式行為所定著之空間及相關連之環境」。鶯歌石2006年被公告為文化景觀，登錄種類就是神話傳說場域，而鶯歌的神話傳說也影響地方居民的歷史傳承，鶯歌石作為符號象徵，為不可取代的獨特地景。

鶯歌國小校長黃國鏘說，學校將鸚哥融入校徽設計，使用藍色象徵學童活潑生命力，學校的校舍建築、景觀設計也融入陶瓷、燒窯，希望學童認同家鄉文化，這次與文化局一起推廣文化資產，也能鼓勵學生從不同視角體驗在地文化，動手做樂高，認識文化景觀。

文化局指出，「校園瘋文資」計畫今年將結合樂高古蹟，深入至新店國小、中和自強國小、板橋後埔國小、淡水鄧公國小、鶯歌國小以及貢寮福連國小合作推廣，並將在9月全國古蹟日展出大型樂高模型創作成果，詳情可至文化局官網查詢。