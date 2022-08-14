許多情侶交往都需要時間磨合。一名女網友和男友交往了快4個月，但仍不習慣他在家會一絲不掛，甚至希望她自己也能夠陪著她脫光聊天、看電視，讓對身材沒有自信的女網友上網尋求幫助。許多網友看了之後，警告可能有被偷拍的危險性。

原PO在Dcard發文表示，一人獨居的男友在家習慣一絲不掛，覺得這樣很舒服，「每次去他住的地方找他，男友都希望我脫光光陪他聊天、看電視等」，但身高160公分、體重62公斤的原PO對身材沒有自信，除了偶爾配合以外都會害羞，但由於男友時常要求，她也不禁好奇是否該完全配合，調整心態、自信一點？

對此，許多網友紛紛回應「用下半身在思考==，妳真的不喜歡就堅定拒絕，如果這樣他就不爽的話，就是沒在考慮妳心情只想自己爽而已」、「很怪」、「沒有自信是一回事，妳想不想也是一回事，不要為了迎合他就開始責怪自己是因為沒自信，我對我身材很有自信，但我也不會想跟另一半全裸日常」。

有另一派人持相反意見，「我跟我男友同居沒多久就開始裸體走來走去，我家貓貓們都看習慣了哈哈哈」、「我也喜歡脫光光，覺得蠻舒服的啊，不過還是會穿內褲啦」、「我男友都叫我把衣服穿回去，在家不穿衣服是基本的吧」、「我跟你相反，我女友每次都一絲不掛，也要求我脫光，可是真的好不習慣」。

另外也有人建議小心遭到偷拍，「應該是要偷錄」、「我朋友跟男友同居，家裡被裝針孔，還是他打掃房間時發現，如果他真的常常要求，還是要注意下～」、「哈哈注意有沒有偷藏攝影機之類的」。