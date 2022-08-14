高雄1名79歲何姓老翁去年2月被發現陳屍在家中，嘴裡咬著黑糖糕，檢方原認為是噎死，但相驗後發現老翁身上有大片瘀青，懷疑是遭妻子虐待，才查出妻子早年曾遭死者家暴，後來老翁臥病在床、無力反抗，她才反擊施虐，法官依傷害致死判她3年10月，可上訴。

判決書指出，去年2月2日下午，該名臥病在床的何翁突然失去生命跡象，送醫後宣告不治，急救人員在何翁口中找到一塊殘留的黑糖糕，初判應是吞嚥不慎噎死，但檢察官會同法醫相驗時，發現何翁身上有大片不明瘀傷，疑似長期遭人鈍擊，造成胸壁組織肌肉和軟組織大量內出血，續發低血溶性休克死亡。

何翁的妻子一度辯稱何翁胸口瘀傷是他自己不慎翻下床導致，但何翁的孫子卻爆料奶奶曾多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，他見出手太重還曾勸奶奶別再打了；何翁的兒子也說母親每天晚餐後都會藥酒，喝完酒就會用拳頭捶打父親，因為父親以前也會打母親，可能是照顧太累了。

法官審酌，何妻長期照顧丈夫而心生疲憊，酒後未能控制自己情緒，長期捶打丈夫胸腔，導致丈夫喪命。念及何妻曾遭丈夫家暴，數十年仍照顧癱瘓丈夫且始終不離棄，再考量子孫均表示不追究責任，依傷害致死罪判處3年10月。可上訴。

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