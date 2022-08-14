民進黨台北市長參選人陳時中日前在一場後援會說，「一個政策提出來，是要用腦筋，要有專業的幫助，要批評也要有腦筋」，被國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑「好大的官威」、「粗暴言論大可不必」，PTT網友也炸鍋，有夠傲慢！嫌票太多，不想選了是嗎？還沒選上就這樣，選上後還在乎民意嗎？

民進黨台北市長參選人陳時中於8月13日在「工程界後援會」成立大會上發言指出，「所以一個政策，提出來，是 要用腦筋，要有專業的幫助，要批評，也要有腦筋，也要專業的幫助，這樣才可以變成一個好的政策對話，事情才會進步。

陳時中說，「所以一個 廉價的批評， 共啥毀共啥毀，那就不是共一個建設性的，那對社會沒幫助，最後淪落做口水之戰。」

對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑陳時中，一個候選人應該傾聽基層的聲音，如果動輒貶斥民意，要跟他說「好大的官威」、「粗暴言論大可不必」。蔣萬安強調，如果一個候選人被糾錯後不肯承認，還要持續抹黑，甚至做賊喊抓賊，這都是對內湖居民的二度傷害。

蔣萬安呼籲， 台北隊必須力挺基層的聲音，這場戰役不能輸，因為輸了，就輸掉了民主，也證明權勢可以凌駕民意。

對於陳時中的說法，網友炸鍋質疑，「以民為先？」還以為在當指揮官？當他在選總統喔？有夠傲慢！「粗暴言論大可不必！」嫌票太多，不想選了是嗎？還沒選上就這樣，選上後還在乎民意嗎？「沒關係，就這樣保持下去」、「娛樂新聞就全靠你撐了！」