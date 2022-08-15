國民黨新竹市長參選人林耕仁15日上午端出教育政策，針對新竹家長最關心的教育問題提出「教育新竹7主軸」。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

「與世界同步學習，開創新竹新格局！」國民黨新竹市長參選人林耕仁15日上午端出教育政策，針對新竹家長最關心的教育問題提出「教育新竹7主軸」，學前教育部分包括「0到6歲國家養」新竹加強版，包括公幼百分百、臨托3＋1等！

林耕仁說，教育新竹7主軸包括學前教育部分，「0到6歲國家養」新竹加強版，除了現有國家0-6歲政策的補助，根據財政預算規模提昇市府補助，分擔養育責任，鼓勵生育，讓市民「願意生、歡喜養、共同育」。

另，「公幼百分百、臨托3＋1」，將增設公立幼兒園及非營利幼兒園，讓每個學區都有專屬公立幼兒園；每區設3所定點臨托中心，並開辦夜間臨托，增加服務時間；補助私立幼兒園改善設備及遊樂設施，並縮減就讀公、私立幼兒園收費差距。

其次是義務教育，要發展實驗、科技、及雙語教育，推動創新實驗教育，開設軟體開發班、AI人工智能班、程式設計班、雙語教育班、數位自造與創客課程。

在國小階段，鼓勵孩子多方發展，培養興趣；國中及高中階段，培養學生運用科技和國際連結能力，與世界接軌。同時辦理體驗式學習，服務學習，提昇學生創新，思辨的能力。教師員額方面，林耕仁則主張降低班級人數、提高正式教師員額，降低代課教師比例到8％。

此外，人文教育要與科技結合，培養多元文化、國際視野，加強道德、品格、生命教育等人文素養。落實分流教育，輔導技職教育，增設產官學發展平台，發展區域性技術輔導中心、開設跨領域產學合作學習模式，並推動職業探究，培養學生帶得走的能力。

提升教育環境部分，林耕仁提出每年辦理3-5所老舊校舍更新，活化校園，以人本、開放之綠色學校為目標。完成全市通學步道、提供學童上下學的安全步道。增置「社區共讀」、推動閱讀、學校圖書館均達到教育部頒「圖書館營運基準」。因應後疫情時期的線上學習及遠距教學，更新數位教學設備、提供足量之學習器具。

林耕仁進一步指出，教育政策也會充實學校運動設施、加強空氣品質管理、落實校園開放、培養全民運動的習慣；提高營養午餐標準、均衡飲食習慣、加強學生體適能及視力保健；強化「毒品、性侵、霸凌防治」校園安全防護網，結合學校、鄰里、警政3方合作，守護下一代的安全。

另外也推動教育預算逐年增加，發展青創享共好，營造良善就業環境、培育各類人才留在新竹。

最後則是「終身學習教育再升級」。林耕仁說，除了學齡教育，全民教育以及終身教育也是新竹未來永續發展的重要一環，具體作法包含，增設社區大學，並結合新竹縣市各教育及社教機構共同推展，完善終身學習機能。

增設網路平台，提供市民在家自由學習的頻道；善用退休人力，活化閒置空間，開放公有場域，推動多元學習，並增加多樣性的樂齡課程，促進銀髮樂活樂學。

而關埔地區入學問題，林耕仁也提出短、中、長期解方。他表示， 關埔地區學生入學，本來就是以就近入學為原則，短期上，未來也會增加學校班級數、強化落實居住事實查核，以保障區域居民學子的求學權益。

中期由市府主動提供資源、鼓勵並輔導周遭各校發展特色，才能疏散明星學校的磁吸效應。長久而言、可檢討關埔2期、增設學校用地、以備未來人口增加預作準備。