近期台人赴東南亞掏金遭詐騙消息頻傳，知名網紅T妹提到有關很多人被騙一事，直言最大問題是心態「好逸惡勞」並非薪資高低，更指出共同點都是「貪免費機票」，立刻掀起網友熱議。

T妹提及去東南亞工作會被騙，薪資低根本不是主要原因，而是這些人心態都「好逸惡勞」，昨(14日)再度發文表示很多人說去柬埔寨的人，都是被錢逼瘋的窮人，但其實占多數都是貪小便宜的人，不論是打工或被朋友騙去玩，都是「貪免費機票」，接著強調幾年前就說澳洲薪資很高，嚴重缺人力趕快去，但沒有保證工作自動送上門，因此都興致缺缺，非要詐騙集團什麼都包，講的天花爛醉才肯動屁股。

T妹表示台灣人熱愛往最亂的第三國家跑，全是被「包套」誘惑，認為天下就是有這麼好的事，以為自己在海外被預訂高薪工作，但在她眼中台灣人就是「溫室花朵」，集體被人端上豬宰都不意外，更不敢置信會有人相信去第三國家當客服，底薪至少有十萬起跳這種荒謬事，無奈表示有的甚至知道去做詐騙也願意，全都是「脫離不了貪+好逸惡勞」的心態。

T妹強調絕對不會同情這些人，畢竟還得浪費台灣警力到機場攔截，光看這些就知道是貪到被賣的最佳寫照，接著怒斥：「一堆人想佔人便宜想瘋了！也就是T妹認為他們是不值得同情的生物，可憐歸可憐⋯ 但只是迴向給他們」。