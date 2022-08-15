基隆市長林右昌今日親自到新北貢寮壩視察。（陳彩玲攝）

暑假期間高溫不雨，基隆地區水情燈號轉為稍緊的綠燈，貢寮淨水場枯竭，導致中正、信義區等高地停水或水壓不足，市長林右昌15日視察貢寮壩，要求自來水公司務必用盡一切辦法，把民生用水送到家戶，讓民眾可儲水備用。

林右昌今日親自到新北貢寮壩視察，在自來水公司董事長胡南澤陪同下聽取簡報。自來水公司表示，貢寮雙溪地區供應基隆中正、信義區用水，由於氣候異常，東北角地區從7月至今幾乎完全沒降雨，去年7、8月降雨為232、168毫米，今年分別僅剩39、9毫米，平均雨量和去年同期相比，大幅減少85％以上，造成供水困難。

貢寮淨水場主要提供水源給基隆信義、中正區，以及瑞芳、貢寮、雙溪等地，為改善高地供水，自來水公司加強取水，於貢寮淨水場橡皮壩下游及雙溪上游沿線農田水渠回抽700萬頓水量，供應基隆信義區高地；另調節瑞芳地區供水，支援基隆。自來水公司指出，昨晚10時中正區大型社區水塔已注滿，暫時恢復供水。

林右昌聽取完簡報後，要求自來水公司今天無論如何，要集中力量想盡一切辦法回復供水，至少讓家戶民眾可以儲水備用，他認為，其他地區水情穩定，水公司有力量調配水量資源，建議水車若不夠還有民間水車可以調用，今天一定要把水供上去。

此外，自來水公司希望市府能協助，暫停供應洗街、游泳池、噴泉等次要用水。對此，林右昌回應，會再與水公司研商，若有必要會停用，並呼籲民眾這段時間水情嚴峻，請大家節約用水；他提及，氣象與水利單位預估月底會有一波鋒面，將有降雨機會，盼大家共體時艱，在8月底前節約用水共度難關。