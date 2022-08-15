國立花蓮高中今年有206名學生透過各種多元升學管道錄取國立暨醫藥學系，比例達57.2％，打破該校紀錄，且大學考試分發錄取率更達100％。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮高中升學成績屢創佳績，大學考試分發錄取率100％且有一半為國立大學，校方統計，今年透過各種多元升學管道的學生中有206人錄取國立暨醫藥學系，比例達57.2％，打破創校紀錄，校長楊鵬耀期勉將邁入求學下一階的學生們能繼續朝著自己的夢想邁進。

花中指出，今年從年初起陸續透過特殊選材、繁星計畫、申請入學、軍警院校、各項單獨招生等各多元升學管道，共360名學生錄取大學，其中國立台灣大學12人、國立清華大學6人、國立陽明交通大學7人、國立成功大學8人、國立政治大學5人，師字輩及中字輩等學校則有81人。

花中表示，多元升學管道錄取國立頂尖大學暨醫藥學系有124人、國立大學暨醫藥學系則共有206人，比例達57.2％，打破創校紀錄外，也刷新花蓮的歷史新紀錄。此外，今年64名學生報名大學考試分發，榜單日前出爐，每人均錄取心中所選，其中，34人進入國立大學，成績相當亮眼。

花中教務處表示，今年升學成績較為優異在於掌握108課綱及新考招等適性揚才的特點，幫助學生利用特質與亮點，再透過多元升學管道朝心中夢想前進，且花中錄取國立大學率近年也在全體師長的群策群力下，錄取國立大學率從28％一路攀升至現階段的57.2％，實屬不易，未來也將持續努力向國立60％的目標邁進。

花中校長楊鵬耀感謝全體老師們在學測與分科測驗前，不辭辛勞的替學生課業輔導、指導志願選填、模擬面試等，讓他們能朝著目標前進，同時也對學生的爭氣感到欣慰，「花中真的很棒」，期許學弟們未來能有更優異的成績。