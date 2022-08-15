民進黨桃園市長前參選人林智堅因「論文門」選擇退選，改由民進黨立委鄭運鵬上陣，而林智堅的論文指導教授、國安局長陳明通也被國民黨向台大檢舉。對此，就有香港媒體指出，現在民進黨內部希望陳明通自己下台，甚至可能會傳出一股逼陳明通下台的聲浪，若陳自己不走，黨內派系很可能再出招，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，在民進黨黨內有立委認為，陳明通要知所進退，希望他能夠自己下台，甚至民進黨內也會擔心，立法院9月份的議會開議，將審查明年度各部會預算，在野黨恐怕把砲口對準陳明通，就又會讓論文門的議題再次發酵，到11月選舉投票之前，這個議題恐怕又會被追打。

該份報導更指出，因為陳明通是總統蔡英文的屬意人選，加上又是國安局長，會讓許多非英系的也想安插自己人，而副總統賴清德將參與2024總統大選初選，力挺賴的人馬當然會希望陳明通下台，讓未來國安局長可以是自己人。現在爆出了林智堅一連串的事件，已經重挫了蔡英文的威信，因此現在民進黨中出現了要陳明通自己下台的聲音，黨內派系明顯已在選邊站，看似已不買蔡英文的帳。該份報導更預測，「陳明通很可能會走上林智堅的後路，自請下台」。