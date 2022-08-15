立委集體收賄案，台北地方法院7月一審判決立委蘇震清10年徒刑，沒收犯罪所得1580萬元、蘇震清辦公室主任余學洋無罪、立委趙正宇涉財產來源不明罪部分無罪，北檢不服，提起上訴。對此，趙正宇今（15日）表示，上訴的理由真的讓人啼笑皆非，他批評，台灣已經不是法治國家，而是檢治國家了；以前課文有一課叫「哲學家皇帝」，提議現在應該要新增一課叫「檢察官皇帝」。

趙正宇表示，1個月前，一場經歷2年調查、反覆開庭和訊問，在法官詳細審視證據和證詞後，終於結束了這場本來不應該存在的官司。北檢先是濫用羈押權將他羈押45天後，最終自己承認錯誤，針對誣控收受賄賂部分作成不起訴處分並向致歉，而強行起訴財產來源不明罪部分更是被法院直接打臉，提醒檢方要回去熟讀法條，連法律條文的要件都沒搞清楚。

他說，沒想到今天北檢居然繼續提起上訴，上訴的理由真的讓人啼笑皆非，他們在一審偵查期間就認定沒有涉入索賄，所以不起訴了，一審法官也強調這些錢跟他的收入沒有不相當，所以不是不明財產。

趙正宇說，檢察官卻惱羞成怒，上訴時又說「可能」索賄，這已經不是法律，是邏輯上出現問題了，堂堂國家檢察機關對於自己論理與經驗法則不詳細推敲，竟然還大言不慚指責依法判決的法官認事用法有問題，「台灣已經不是法治國家，而是檢治國家了！」反正就算沒犯法，也可以透過起訴判社會死刑，以前課文有一課叫「哲學家皇帝」，提議現在應該要新增一課叫「檢察官皇帝」。

趙正宇說，該案件開始調查時，有在地風聲認為他可能是下屆桃園市長的候選人，現在檢察官上訴的時間又正逢桃園市長選舉之時，不免令人懷疑有政治力的介入。

他說，所幸一審法官已還清白，地方鄉親透過判決知道他們的委員哪怕歷經2年調查也廉潔如斯，這場選舉自己不會缺席，會支持能給桃園民眾帶來福祉的人，而不是能給黨派帶來利益的人。