統一超(2912)7-ELEVEN中秋預購即日起規畫「夯肉趣」及「名店月餅大賞」兩大主題，匯聚亞洲各地風味醬料搭配烤肉，中秋月餅與禮盒則以在地、跨界、名店為主軸，9月10日前購買中秋預購指定品項享任選第2件9折優惠，預計可帶動相關業績樂觀成長。

7-ELEVEN中秋預購今年於6月起跑，今年除攜手人氣名店，推出近20款月餅供民眾選擇。首波銷售以團購美食、單入裝月餅、零嘴小吃銷售創佳績，其中，看準單身及小家庭商機推出的單入裝月餅，每年皆可銷售上百萬顆。

隨著中秋節將至，7-ELEVEN預期多數民眾選擇宅家與親友團聚烤肉，送禮及烤肉需求將倍增，因應消費者中秋烤肉需求，7-ELEVEN中秋預購推「夯肉趣」專區，7-ELEVEN以就近買、安心吃為策略，引進逾百種嚴選肉品與海鮮等食材，至於「名店月餅大賞」中秋月餅與禮盒則以在地、跨界、名店為主軸，推出在地小農鮮採當季老欉文旦、百香果、牛奶鳳梨等水果禮盒、逾百種伴手禮可供挑選，9月10日前購買中秋預購指定品項享任選第2件9折優惠，預計可帶動相關業績樂觀成長。

統一超7月合併營收255.38億元，月增6.63%，年增16.31%，為單月歷史新高；累計前7月合併營收為1643.35億元，年增9.12%。

截至7月底，7-ELEVEN門市店數6523家。