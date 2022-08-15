苓雅分局成功路派出所員警於13日凌晨巡邏時，見巷弄裡一部機車速度過快，且搖搖晃晃，於是上前攔查。攔查後，發現21歲的林姓男子全身酒氣且精神恍惚，林男坦承才剛去完夜店，準備回台南，渾身酒氣的林男還辯稱「我很清醒」，執意要騎車飆回去，實施酒測後，酒測值達0.32，依刑法公共危險罪送辦。

林男13日晚間至知名夜店狂歡整夜，從凌晨0時喝到3時，結束酒池肉林的夜生活後，他竟想直接騎車飆回台南，不料苓雅分局成功路派出所員警於正好在巡邏，見林男在巷弄裡狂飆，騎車還搖搖晃晃，尾隨後將林男攔查。

員警在盤查過程中不時聞到林男身上飄來濃厚的酒氣，進而詢問是否飲酒，男子坦承「有喝一點」，並強調「可是我很清醒」，詢問過程中男子仍未放棄騎回台南的決心，堅持要騎回台南住家。

員警聽到後不禁訓斥：「平安的回家才是重點！喝酒本來就不應該騎車開車！」最終林男接受酒測，酒測值達0.32，員警當場將林男逮捕，依刑法公共危險罪移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

苓雅分局表示，酒後駕車將嚴重影響駕駛人的行車判斷，不僅危害自身亦將危害其他用路人行車安全，警方將持續加強取締酒後駕車，請民眾勿心存僥倖酒後駕車上路，以保護自己與他人。