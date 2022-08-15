柯市府8年來推行社會住宅，目前還有8000多戶施工中，台北市議員陳怡君卻揭露行善社宅施工基地啤酒罐滿地、老鼠橫行，顯見管理散漫，施工品質堪憂，都發局長黃一平表示，會再積極改善施工上的安全與環境等問題。

陳怡君15日於工務部門質詢指出，內湖行善社宅被許多市民投訴，施工基地內建材及垃圾亂丟，她到現場查看，在圍籬外就可看到水泥堆滿地，隨處可見高壓磚、鋼筋、水溝蓋板壓在樹上，且鐵圍籬10幾處都變形脫落，恐讓路人有被割傷危險，顯見工地管理散漫，Google街景圖也可看到垃圾丟滿地、圍籬沒圍好。

陳怡君進一步說，現場還有7、8個大垃圾袋都裝有啤酒空瓶，「有夠誇張」，依照《職業安全衛生法》雇主沒有禁止勞工在工作前或工作中喝酒，最高依法罰3至30萬，若飲酒後上鷹架施工，不小心發生工安意外，將會造成很大損失。

陳怡君說，在內湖行善社宅勘察工地的過程，一下子就發現5隻大老鼠亂竄，真的很嚇人，就連信義區的廣慈社宅也有3隻老鼠竄入社宅，陳怡君呼籲市府多重視社宅施工過程的環境品質，施工的品質對了，社宅才能蓋的好。

張斯綱也批，14日晚上接到廣慈社宅居民訊息，8月12日晚上20時15分有人受困電梯，但8月1日居民入住，20幾層樓只有2部電梯，其中一部沒多久就壞了，這樣的品質若為柯市長新買的房子，住沒幾天電梯動不了，這品質能接受嗎。

張斯綱直言，每戶社區電梯設備都有SOP，但台北市累積這麼多社宅經驗，一個電梯的SOP都拿不出來，當天受困後，廠商打電話沒人接，只好求救119，隔半個小時才把人救出。

黃一平表示，行善社宅應要改正施工上不管是安全、環境等問題，已請科長每周去2天，他也會每周去1次，積極改善相關問題，而有老鼠狀況，是因現在剛好在做最後清理和整理，包含中庭植栽等，之後會徹底改善。