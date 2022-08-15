富旺（6219）今年以來已完工成屋「站前富時代」、「富旺科技園區」、「雍華」等，已陸續進入交屋入帳，另有4個待完工入帳案包括「站前新時代」、「心海城」、「幸福好好」與「雲科莊園」，總銷合計約24.4億元，平均銷售率近96％，有機會於第四季起陸續交屋，下半年營運表現可望優於上半年。富旺上半年稅後淨損7.48億元，每股虧損達4.86元；前七月營收為2.86億元，年減83.3％。

不過，富旺表示，面對量縮價穩的房地產市場，富旺早已穩健布局，目前手握3個台中預售案，包括籌劃中的「忠明南路新案」及線上熱銷個案「天際W-One」、「心海城」三案，總銷合計65億元。

其中，台中「天際W-One」與「心海城」平均銷售率逼近9成，皆已開工動土，「心海城」預計Q4完工；此外，富旺重金打造的「台中高鐵商城」，日前已送交台中市政府都審，預計9月底前取得建照，招商活動正在進行中，明年有望完工營運，初期每年預期可挹注0.53億元營收。

此外，富旺在新竹、台中、彰化及雲林等縣市的土地庫存量，預估高達10,500坪，目前手握全台17個成屋建案與預售案量，總銷合計逼近171億元。隨著各建案如期完工，為未來3至4年的營運增添營收成長動能。