民進黨桃園市長參選人林智堅因「論文門」風暴退選，改由民進黨立委鄭運鵬上陣，同時林智堅的論文指導教授、國安局長陳明通也遭國民黨向台大檢舉。前立委郭正亮15日預言，如果這次民進黨沒儘快處理陳明通，最後年底大選「陳時中選情一定會受傷」。顯示陳明通與陳時中不但都已受到林智堅案的影響，且這二人間只能「保住一人」，陳明通恐成黨內止血對象。

郭正亮在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，立法院9月份的議會開議，將審查明年度各部會預算，在野黨恐怕把砲口對準陳明通，到11月選舉投票之前，這個議題恐怕又會被追打。郭正亮更坦言，「而現在民進黨在桃園和台北市可能還有機會贏，因為桃園鄭運鵬跟國民黨的張善政沒有差很遠，以鄭文燦的資源、人脈再集結一下，還有機會，台北市也是如此」。

郭正亮指出，英系這次都賭在陳時中身上，所以才槓上林智堅，因為覺得林智堅的論文案會「外溢」，進而害到陳時中，郭正亮強調「所以如果民進黨沒有比較明快的處理陳明通，讓這件事燒到十月下旬都還沒結束，陳時中的選情一定會受傷」。