台北君悅酒店「寶艾」西餐廳推出「星球‧Planet」雙人下午茶，酒店執行總主廚陳萬欽憑藉藝術學底蘊，將餐盤化為畫布，親率寶艾西餐廳與點心房廚藝團隊以巧手妙工作為畫筆，將台灣在地小農蔬果調和成銀河般顏料，創作出絕美五大行星、百分百全植精品美饌，品味10樣甜鹹雙饗的極致韻采，10月30日前每週六、日午間3點至5點限量推出，每套2,580＋10％元。9月12日起寶艾西餐廳更獻爐烤法國小灰蝸牛起酥派、直火烙烤黑胡椒美國肋眼牛與南法油封功夫鴨腿等純法新饌，即日起免費加入凱悅天地會員，線上訂位享85折。

9月12日起品饗法藝珍饌，體驗最初的法餐滋味。寶艾西餐廳獻上「爐烤法國小灰蝸牛起酥派、芫荽、番紅花奶油起司醬」，靈感汲自經典威靈頓牛排，將大火炙煎法國小灰蝸牛，淋上白蘭地與蔥蒜清炒提香，搭配新鮮櫛瓜與洋菇包覆酥皮烘烤，彈香鮮嫩蝸牛肉質與酥脆鬆軟外皮完美交融。「炙煎魚子醬干貝、無花果葉野莓醬汁」嚴選北海道生食級干貝炙煎表面焦香，綴以伊朗魚子醬與迷迭香、馬玉蘭等普羅旺斯香料，搭配酥炸義大利米片及無花果葉、蔓越莓、草莓融合之酸甜佐醬，馥郁海味鮮香。

「南法油封功夫鴨腿、松露巴薩米克豌豆仁、濃郁杏桃醬」（單點480元）源自南法鄉村料理，透過鴨油慢火燉煮胭脂鴨鴨腿2小時至肉質軟嫩，再由口感細緻的手工剝製豌豆仁為輔，杏桃醬料甜香風味繚繞。「經典法式黑胡椒美國肋眼牛排、甘邑白蘭地醬汁／13盎司」為超過百年傳統法式珍饌，將精選美國prime肋眼牛排包覆大量黑胡椒粗碎，置入900度超級烤箱烘烤至五分熟，濃縮醬汁則充分運用牛油精華，大火炒香洋蔥與72小時熬煮牛骨高湯，添入乾燒風味法國干邑白蘭地，滿盈醬香與滑順鮮奶油完美交織美味驚豔。