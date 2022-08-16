英國藥品管理局(MHRA)在周一批准了美國藥廠莫德納(Moderna)所生產的「雙效疫苗」(bivalent vaccine)，可同時針對Omicron早期病毒BA.1和2019年原始版本病毒，為成年人提供保護力。

英國在2020年末成為全球首個批准新冠疫苗的國家；周一也為全球首個為該新款疫苗開綠燈的國家。莫德納該款疫苗名稱為Spikevax bivalent Original/Omicron。

英國政府的疫苗與免疫委員會在周一稍晚也支持了一項決議，該國九月開始將加強接種該款能對抗變異株病毒的新疫苗。

根據莫德納臨床實驗資料，該加強劑可以啟動對Omicron和原始病毒的「強烈免疫反應」。當作為第四劑加強劑時，該疫苗將對抗Omicron病毒的中和抗體提高8倍。

英國藥品管理局還引用一項分析，其中發現該疫苗能對目前廣泛流行的Omicron分支BA.4和BA.5產生「良好的免疫反應」。

MHRA周一補充表示，莫德納新的疫苗沒有發現嚴重的安全問題。

MHRA執行長June Raine在聲明中說，「這種雙效疫苗為我們提供了更強大的工具，在病毒不斷發展的情況下，幫助我們預防這種疾病」。