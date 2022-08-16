員警到場處理交通事故。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

警方抽絲剝繭識破王男。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣台6線與國道1號高速公路路口11日發生一起車禍案件，原本看似單純的交通事故，在苗栗分局鶴岡派出所警員葉奇隆細心偵辦下，竟查出肇事逃逸、冒名頂替、偽造文書、藏匿人犯等犯罪，讓案情水落石出，也還給被害人一個公道。

根據了解，車禍發生在11日早上6點7分許，21歲王姓男子開車跟56歲鄧姓女騎士發生擦撞，王男當時下車關心鄧女傷勢，鄧當時堅持報警處理，王男因為擔心酒駕被查，請同車20歲張姓友人先把肇事車輛開走，趁鄧女不注意時，在徒步離開。

在案發20分鐘後，王男在讓沒有喝酒的張男開車載回現場，並由張頂替為肇事者，企圖誤導警方偵辦，所幸處理員警發現張男神情緊張，對肇事經過有諸多疑點需要釐清，並調閱監視器查看發現事有蹊蹺。

警方表示，因當日天氣陰雨，遭撞擊的鄧女在現場沒有看清楚對方駕駛面容，也未聞到酒味，員警原本以為是一件肇事逃逸案件，但在車禍處理到一半，肇事車輛又回到現場，張男主動坦承肇事，但對於案情又交代不清。

經過監視器畫面，發現車禍當時下車的年輕男子穿白色T恤上衣淡色系長褲，但返回現場的駕駛雖也穿著白色T恤上衣，但長褲卻變成深色，而且手上有刺青，員警在派出所出示肇事監視影像，當場戳破冒名頂替伎倆。

警方訊後以偽造文書、藏匿人犯將張男移送，王男也遭酒後駕車及肇事逃逸等2項公共危險移送偵辦。苗栗分局指出，依據《道路交通管理處罰條例》第62條相關規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理；肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。因此，呼籲駕駛人千萬不能酒後駕車，若不小心發生交通事故，應儘速撥打110，切勿心存僥倖肇事逃逸，甚至教唆冒名頂替，而讓車禍案件罪加一等。

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