柬埔寨詐騙頻傳！柯文哲指舉牌宣導「很無言」 蘇貞昌回應了 @中時新聞網

台北市長柯文哲指台灣人被騙到柬埔寨工作，被凌虐、性侵、賣血，結果警政署長黃明昭卻是到桃園機場視察警方舉牌宣導，「怎麼國家提出的解決辦法是這樣？你說生氣、還不如無言，太好笑了」，行政院長蘇貞昌被問到此事，表示國人在柬國受害，政府非常關心，經蒐集所有資料，發覺有120位還失聯，會持續追查，並運用各種手手段，對在國外的國人持續關心協助。

蘇貞昌今被媒體問到，柯文哲質疑警察舉牌救柬國遭詐民眾無效，國人成詐騙集團刀俎下的魚肉，請問目前處理進度？以及是否考慮禁止國人赴柬埔寨？

蘇貞昌表示，國人受騙，在柬國受害，政府非常關心，我們已蒐集所有資料、逐家訪談，發覺有120位還失聯，我們持續追查，並已經救回一些國人，而且對於救回的國人中，還有涉及詐騙的已移送法辦，也已經收押。

蘇貞昌說，政府會持續運用各種手段，對在國外的國人持續關心協助，同時也呼籲國人同胞不要輕信所謂高薪聘請等等，到了國外，卻淪為被犯罪集團搜刮的被害人。