台海緊張情緒仍未解除，外資持續賣超台股後積極匯出，令新台幣匯價8月以來，出現在盤中貶破30元大關的機率升高，在多空拉扯下，今天台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.994收盤，貶值0.4分，成交量為7.31億美元。法人認為，年底前新台幣匯價收盤貶至3字頭，並不會令人意外。在FED仍處升息循環下，美元偏多態勢不易扭轉。

匯銀分析，美國於8/5公布非農就業人數優於市場預期，於8/10公布之CPI也低於市場預期，顯示美國目前就業市場依然強勁，且通膨出現緩解，市場預期Fed有望放緩升息步調，加上台灣於8/10公布7月進出口貿易數據，其中出口金額創下歷年來單月次高，進口金額也創下單月第3高，顯示台灣經濟基本面仍屬穩健，尚未看到衰退跡象，令市場信心大增。

雖國際美元在上週走跌，然台海緊張情緒仍未解除，加上外資持續賣超台股，今天再賣超56億元，8月以來賣超252億元新台幣，新台幣匯價盤中見「3」字頭頻率增加。

Goldman Sachs（高盛）對美元看法維持看多，認為現階段美國經濟衰退疑慮雖高，但近期就業與通膨數據仍維持高位，聯準會仍會將降低通膨壓力作為首要任務，或很難如近期市場定價般放緩緊縮腳步，因此，美元可能將繼續保持強勢。另一方面，Morgan Stanley （大摩）也對美元看法維持看多，認為儘管近期部份經濟數據表現疲軟，但聯準會鷹派態度強硬，升息幅度大於其他主要央行，資金將持續流入美元資產，美元得以延續多頭走勢。

元大投信也認為，台灣央行升息幅度遠小於美國FED，再加上台海緊張情勢的非經濟因素，3~4Q新台幣收盤貶至3字頭並不會令人意外。