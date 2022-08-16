台中市是全台首個制定食農教育自治條例的縣市，但今年的「食育力城市大調查」排名全台第17，市議員張玉嬿、謝志忠等人批「台中是龜兔賽跑中的兔子」，率先起跑卻遠遠落後，要求市府成立食育資源中心統合辦理，發展為全民運動。

張玉嬿、謝志忠說，食農教育法今年5月生效，台中市2018年就超前布署公布食農教育自治條例，比其他縣市更早起步，理當有更好成果，事實卻沒看到農業局展現積極成果，反倒是教育局補助學校、結合社團的成功經驗比較多。

張玉嬿指出，台中在食農教育是龜兔賽跑中的兔子，2018年率先起跑，成績卻遠落後於其他五都，這是真實版的龜兔賽跑，令人十分不滿意，要求市府應食育作為生活素養來培養，盤點現有資源，對應最新法規更系統化的來推動。

張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達和張耀中認為，都會區民眾對於吃得健不健康、營不營養更加重視，對食育活動的認同需求度也較高，建議成立「食農教育資源中心」統合辦理，讓吃當季、食在地、惜食等觀念，透過公民食育在日常生活中持續內化落實。

農業局長蔡精強指出，評鑑項目中台中需要加強的部分有三章一Q、營養師師生比及蔬果攝取量，去年已邀集相關局處研商台中市食農教育推動計畫草案，後續將依《食農教育法》及《臺中市食農教育自治條例》相關規定，邀集市府各相關機關、專家、學者及團體代表，2022年底前組成台中市食農教育推動委員會訂定推動計畫，辦理專業人員在職訓練及訂定獎勵辦法。