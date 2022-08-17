不少民眾習慣帶自己的衣服到廟中蓋印章安太歲，而一名網友分享，媽媽隨手拿了一件衣服替他安太歲，一拿就拿到了破萬元的奢侈品牌巴黎世家的上衣，照片曝光後，大批網友笑翻直呼，「這下變限量版的風水世家了。」

民間習俗中，不少人習慣針對流年不順的生肖「安太歲」，方式則為攜帶本人穿過的衣服到廟中，蓋上廟方的印章補運，穿著蓋印的衣服則有護身的涵義。

而這名網友16日在臉書分享1張照片，透露母親在未告知他的情況下，隨手從衣櫃抽了一件衣服帶到廟裡祭改，在衣服後背內側蓋上紅色印章。令他崩潰的是，母親隨手抽的衣服竟是單件價格1萬元起跳的奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）T恤，眼見要價不菲的衣服活生生被蓋上突兀的紅色印章，實在心疼，但又感到哭笑不得。

網友在臉書分享珍藏的奢侈品牌上衣被媽媽帶去廟裡蓋章，引起網路熱議。（翻攝臉書）

文章曝光後，不少網友笑翻轉發，紛紛留言表示，「巴黎釋迦摩尼佛」、「媽媽識貨」、「啊哈哈哈哈哈哈哈哈限量款的巴黎世家」、「笑死變風水世家」、「超級限量版，全世界１件而已」、「平安最重要」、「滿滿的愛啊」、「超好笑」。

也有網友分享自身經驗，表示自己每次要替信眾祭改時，都習慣性再次確認對方是否要將紅章蓋在這件衣服上，全是因為過去常有信眾發現衣服被家人帶去蓋印章，氣急敗壞地回廟中理論，讓他們相當頭疼。