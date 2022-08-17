民進黨台北市長參選人陳時中17日在大巨蛋政策方針記者會中表達對大巨蛋的態度。（姚志平攝）

民進黨台北市長參選人陳時中17日在大巨蛋政策方針記者會中表達對大巨蛋的態度。（姚志平攝）

柯文哲為大巨蛋怒槓中央 陳時中：扯政黨惡鬥不恰當

台北大巨蛋確定無法在年底營運，台北市長柯文哲批評內政部「卡蛋」，拖延防火避難性能變更審查，還嗆民進黨不要為政黨利益犧牲國家利益。對此，民進黨台北市長參選人陳時中17日回擊，稱公共事務一下子就升到政黨惡鬥，這是不恰當的，未來他若入主市府，不會用口水戰取代實際進度。

陳時中上午赴第二場政見發布會，對於柯文哲屢為大巨蛋案和內政部槓上，他說，公共事務一下子就升到政黨惡鬥這是不恰當的，未來應著重市府跟遠雄的要求，如果遠雄覺得方法不好就趕快提出來，覺得方法好就趕快做，還說他如果未來入主台北市的話，不會用口水戰來實際進度。

媒體追問，目前兩場政見發表會鎖定內湖交通、大巨蛋案，是否有意針對柯文哲任內痛點來打，陳時中則說，這是一個負責任的態度，把多年沒辦法解決的問題，在沒上任前好好面對、提出解方，供大家一起來討論，接受各界批評討論，他之後一上任就能上手，立刻替市民解決問題。

陳時中說，現在應把現有問題解決，讓大巨蛋能打棒球，符合當初設立的出發心，再做任何美化與經濟，目前先讓大家安心順心去打棒球，安全無虞的看棒球。

媒體也問及大巨蛋到底算不算弊案？陳時中說，「8年前我們都被說服他是弊案，8年後又不太像是，因為主事者（指柯文哲）態度變了，但確實也給了一個教訓，在事實沒有呈現很清楚的時候，就貿然論斷不是很正確的做法，所以才會把一些資料都公開來，讓大家去辯論討論。