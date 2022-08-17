市長黃偉哲與托育家園內的幼兒玩在一起。（李俊淇攝）

為提供優質平價的托育服務，台南市政府在鄰近南科的在善化區設置東關公共托育家園，並首創夜間臨托服務，今（17）舉行揭牌啟用儀式，市長黃偉哲到場致詞表示，將陸續開闢更多的公托家園，讓大家敢生敢養，讓在地人口年輕化。

善化東關家園為南市第11處公托家園，由4名托育人員照顧12名2歲以下的嬰幼兒而目前社會局已在安南、關廟、新市、麻豆、官田、柳營、東區（仁和）、安平、東區（龍山）及永康區(永埔)共10處設置公共托育家園收托幼兒，共可收托132名幼兒，年底前也將在七股、永康（西灣）及佳里另外增設3處公托家園。

黃偉哲表示，善化是屬於大南科生活圈的核心之一，很多年輕的，不管是在南科或在周邊的地方工作的家長，都有孩子托育的需求，未來把公托家園陸續開闢更多的公托家園，讓家長更願意生養孩子，這對於地方繁榮、產業發展都有很大的幫助。

社會局楊姓科長表示，原本東關公共托育家園打算試辦夜間托育服務，但3次招生都未達標準，改為日間托育後，名額瞬間被搶空，最後只能用抽籤方式決定。未來將提供夜間定點臨時拖育服務，採預約報名制，每小時托育費用僅需168元。

社會局表示，東關家園委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理，導入智慧照顧科技，運用智能感應紫外線消毒空氣循環扇定時殺菌外，並感應人員進入自動啟動再殺菌功能，另特別採用超透氣材質智能睡眠感應床墊，在睡眠時監測嬰幼兒呼吸、脈搏及睡眠深淺，讓托育人員可以即時確認嬰幼兒安全及睡眠品質狀況。