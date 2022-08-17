張姓男研究學生愛慕小美，但表白被拒改耍陰招，今年3月間約她與1名友人到甜點店喝下午茶，藉口請喝自備熱可可，卻暗中在小美杯裡加昏睡藥水，隨即開車送她回家，途中趁她藥效發作昏睡不醒，伸狼爪猥褻，經小美家人得知報案。法院審酌雙方和解，小美不再追究，依強制猥褻罪判刑2年，緩刑5年，可上訴。

張男向小美表白被拒，即將入伍前邀小美與友人陳男出遊，3人今年3月17日到中市神岡區1家甜點店喝下午茶，張男拿出自備熱可可要請兩人喝，趁隙將會使人昏睡藥水先倒入小美杯內。

小美不疑有他也喝熱可可，隨後，張男就開車載兩人回家，小美上車不久因藥效發作而陷入昏睡，張男先載陳男返家後，再將車開到小美家附近，停在路邊停車格，伸手摸進她衣褲內猥褻。

因小美遲未返家，小美的母親打手機找人，張男接聽電話後告知小美昏睡不醒，小美母親呼叫救護車，並報警處理。

張男坦承犯行、深表懊悔，與被害人達成和解，小美表明不願再追究，家屬也願原諒他，法官認定他應知所警惕，無再犯之虞，依藥劑強制猥褻罪判刑2年，緩刑5年，提供150小時義務勞務及法治教育4場次。