樂天桃猿啦啦隊成員「熊霓」，2021年參加「猿來是妳」徵選活動，以第一名的好成績入選，是目前現役成員中年紀最小的，她憑著甜美外表與傲人火辣好身材受到矚目，之前一段3分鐘的應援舞蹈影片爆紅，還吸引日本網友注意，紛紛表示「想去台灣看棒球」；近日熊霓在社群平台突然曬出與男人的親吻照，更甜蜜地告白曝光兩人關係。

熊霓時常透過社群平台和粉絲互動，內容多是球場工作的生活美照，在Instagram擁有13.7萬粉絲，近日正逢父親節，熊霓和父母一同外出吃飯，她也曬出與家人合照的照片，甜蜜表白：「 提前祝所有爸爸父親節快樂，工作雖然很忙但沒有什麼比陪家人還更重要～熊爸辛苦了我愛你。」照片中第一張就是熊霓的親吻照，她親上爸爸的臉頰以直接的方式表達愛意，父女感情看起來非常好。

粉絲們留言：「熊88父親節快樂」、「跟爸爸長得好像哦」、「親的樣子也太可愛」，也有網友誤會熊霓是要公開戀情，被嚇了一跳「一開始看圖真的嚇壞，看內文後祝熊爸父親節快樂」

這並非熊霓首次在社群平台和爸爸「曬恩愛」，過去有網友提問「為什麼眼睛可以這麼大？」當時熊霓貼出與爸爸的合照，力証自己是遺傳「因為我爸爸眼睛也很大，我跟他一樣。」反駁整型的傳文。據悉熊霓曾是青少年國標舞國手，家人花許多學費供她到義大利與拉丁界學舞，但近年受疫情影響，出國精進的計劃只能暫時擱置。