高市府新進的美女主播張硯卿發言人的父親張緒中在10年前擔任中華電信工會幹部，曾在調解勞工糾紛時幫忙，但當時勞工局的黃姓官員竟指責勞工浪費行政資源，遭到勞方責罵，竟數度哽咽離場，張緒中上網指控黃姓官員太過官僚、惱羞成怒等言論，黃姓官員近日才看到此文章，因此怒告提告妨害名譽，但檢方認為罪證不足，偵結處分不起訴。

張緒中2012年4月24日參與勞資糾紛調解時，黃姓官員為主席，但黃姓官員指責勞方為何不一次申請？浪費行政資源等言論，讓在場的張緒中相當不滿，並在2012年9月上《苦勞網》發表文章，指責黃姓官員太過官僚、不斷威脅興訟等言論。

沒想到事隔10年，黃姓官員才看到此文章，一氣之下怒告張緒中妨害名譽。張緒中開庭時稱，他發表文章是在提醒像中華電信這種大公司不要剝削派遣勞工，坦承文章中所寫的都是他親筆撰寫。

檢警傳喚當日參與會議另名洪姓勞方代表作證時，洪姓勞工也證實張緒中文章所寫都為真實情況，黃姓股長當天指責弱勢勞工，駡他們浪費行政資源，他們在會議中表達抗議，勞工也很生氣還把黃姓股長駡到哭出來，黃股長更多次哽咽、憤而離席。

檢方認為張緒中的文章只是針對當天會議情況表達自己的評論和看法，並不是無非的謾罵與攻擊，因此認定罪證不足，偵結處分張緒中不起訴。