日本動作喜劇片《末日救世主》，近期持續揚名海外，繼日前勇奪加拿大Fantasia奇幻影展「最佳首部電影」肯定後，本週再獲比利時布魯塞爾奇幻影展青睞，入選該影展首次創辦的「新興烏鴉」競賽單元，另外，對於這回接演如此獵奇的搞笑作品，男主角伊藤英明也期望能藉此讓觀眾打從心底歡笑，因為必須在片中展露肌肉，他密集在1個月左右進行肉體改造，甚至還戴上李小龍風格的假髮，增加角色的滑稽感，可說是為角色用心準備。

慧眼邀約《末日救世主》進行國際放映的布魯塞爾奇幻影展，與西班牙錫切斯影展、葡萄牙Fantasporto奇幻影展並稱為「世界三大奇幻影展」，時逢影展成立40週年，影展方推出全新的「新興烏鴉」競賽單元，藉此表彰首度執導的新導演作品，《末日救世主》因「融合極其荒謬又普遍幽默，並與浪漫跟奇想融為一體的非凡概念」而入選這項競賽，影展方更美譽該片：「稍微想像一下，您可以將本片視為《愛情，不用翻譯》的搞笑版，雖然沒有史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），但充滿動漫風格。」

片中4位「末日戰士」也紛紛發表感言，伊藤英明感謝地說：「全世界的每個人，請打從心底享受這部電影吧！」大貫勇輔則表示：「我很高興，不僅在日本，全世界觀眾都能看到這部大人們認真搞笑的精彩作品！我在片中戴著金色長髮，半裸還穿皮褲、吊帶褲與人字拖，雖看起來有點尷尬，但現在已經習慣了，可以很自豪地喜歡自己的角色。」山本耕史也欣慰喊：「我就知道這會成為向世界展翅高飛的作品！」小澤征悅搞笑說：「這是全球觀眾都會想看的最棒作品，演員和工作人員都很棒。我在片中的腹肌是真的，即使有人說那是假的，我也不會向你索賠。」

伊藤英明在片中飾演勤練「無戒殺風拳」打算拯救世界毀滅，最後卻無用武之地的末日戰士「勝平」。曾演出《惡之教典》、《燃燒的劍》等片而獲得好評的他，透露當初獲約時，自己也困惑不已，「身為演員，能演一部能讓觀眾打從內心歡笑的作品，對因為疫情而艱困生活的人們來說，是很有意義的，因此讓我找到跟主角的共通點，燃起演出的熱血。」

此外，因為要在片中秀身材，他首先就是從肉體改造展開角色準備：「我一直沒有鍛鍊身體，而且已經10多年都沒去健身房，當初心想該怎麼辦呢？受限於疫情，我只能密集在1個月左右的時間進行訓練。」不僅如此，為了讓角色的頭髮顯得不自然，他還戴上李小龍風格的假髮，更在台詞上下足功夫：「舉例來說，當勝平發現心儀之人跟學長親密走在一起時，他跑去質問兩人是否在交往。進入兩人對話當中的時機、語氣強弱等微妙語氣，表現起來都非常困難。」一席話也透露出他準備角色的決心。

《末日救世主》將在9月2日在台上映。