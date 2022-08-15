吳青峰走下舞台與觀眾近距離互動。（環球音樂提供）

吳青峰《馬拉美的沙龍》衛武營演出完美落幕。（環球音樂提供）

吳青峰14日於高雄衛武營舉辦《馬拉美的沙龍》終場演出，前3場演出大獲觀眾好評，吳青峰昨唱完「第一首歌」後說：「今天是在衛武營演出的最後一天了，我好像愛上這個場地了，很喜歡以這樣的沙龍方式跟大家分享音樂，不如以後都來這裡唱歌好了。」他接連演唱〈戀人絮語〉、以及EP《牧神的午後》三首國際共創，唱到〈哥倫布的蛋〉更是一句一句教觀眾輪流對唱，連轉音細節都非常講究。接著演唱「第五首歌」時，還揪全場觀眾大合唱：「很少人在歌曲還沒發行就先教大家合唱，其實這首歌就八個音很簡單的。」完美與觀眾和聲後讓吳青峰笑虧說：「你們真的是很成功的鸚鵡耶。」

吳青峰透露，這次新專輯是他做過最久的一張專輯，錄音錄了兩三次，每首歌曲寫完後，一直沒辦法等到對的心態來寫詞，直到與3位國際音樂家合作，才撥開心中的霧。他因未曝光歌名，全程以「第一首歌」、「第二首歌」稱呼新歌，台下觀眾則振筆疾書地記錄歌曲線索，讓吳青峰笑說：「你們來聽新歌好像在上課一樣，沒想到我還能有當老師的感覺。」而歌迷聽完後猜歌名是〈畫圈圈〉、〈阿Woo〉，他大呼：「這合理嗎？接下來帶來我的新歌〈畫圈圈〉。」幽默對話令人啼笑皆非。

此次演出概念圍繞著沙龍主題，吳青峰打趣表示：「大家想隨時站起來伸展筋骨都可以，而在座墊上的觀眾也可以換個姿勢，例如跪著。你就可以說『媽媽問我為什麼跪著聽』。」他並走下舞台近距離與大家互動且一口氣點唱20首歌。在演唱最後一首歌時，吳青峰以清唱方式演出，不仰賴麥克風音響等設備，更喊話：「很謝謝衛武營展覽廳這邊特殊的音場，成為《馬拉美的星期二》專輯最完美呈現的地方。」《馬拉美的沙龍》於高雄衛武營場演出劃下完美句點，本週日台北花博場見！