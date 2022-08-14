坤達到場支持「原來的少年」演唱會。（宜辰整合行銷提供）

「天王星」演唱〈Yolo〉揭開演唱會序幕。（宜辰整合行銷提供）

原子少年「水星」表演〈Ice Cube〉，引起粉絲尖叫

巴比首次獨唱〈你說的都對〉獲得全場掌聲。（宜辰整合行銷提供）

選秀男團「原子少年」今（14日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦第3場「原來的少年」演唱會，星際導師坤達低調現身替少年們加油打氣，「五堅情」陳零九則擔任壓軸嘉賓，與天王星組成一日限定團「九天王星」合唱〈天黑請閉眼〉；演唱會最後，原子少年也驚喜宣布「原來的少年」演唱會將前進高雄舉辦。

表演嘉賓陳零九在安可曲驚喜現身，與天王星5帥高胥崴、小孩、高有翔、吳昱廷、蔡承祐合唱〈天黑請閉眼〉，被稱為最紅男團的陳零九謙虛說：「我們差天王星一點，小巨蛋很快就輪到你們，大家一定要支持原子少年、支持天王星。」他以前輩身分提點原子少年，「我們也還在學習階段，但最重要的是要學會謙虛、尊重，尤其是對待工作人員，因為沒有他們就沒有我們。」

演唱會最終場由天王星演唱〈Yolo〉揭開序幕，8大行星在近3小時的演唱會中表演30首歌曲；火星夏浦洋表演〈Fly High〉後，向節目中合作〈放手〉的導師坤達喊話：「謝謝達哥凝聚火星團員的心，感謝表演讓我們粉絲有了『救火隊』稱號。」坤達起身比YA回應，引起粉絲尖叫。

地球黃文廷眼眶泛紅的向家人道謝，「特別感謝姑姑的照顧，我每次排練完在凌晨回到家時，都會看到姑姑準備的補湯跟茶葉蛋在桌上，內心真的很溫暖」，林佳辰則清唱歌曲回饋粉絲的愛。

被稱為寶藏少年的金星巴比，今日首度獨挑大樑演唱〈你說的都對〉，由DD52學姊王如茵、林易沄、曾苡晴、陳奕蓁4人伴舞，巴比緊張的說：「謝謝學姊們，今天少了團員要獨自演唱一整首歌，真的壓力大到不行」，學姊也稱讚他開全麥，實力不容小覷。

「原來的少年」最終場比照韓團規格取鏡，提供線上多視角隨選直播，讓觀眾追星零距離還可當導播自選畫面，更結合AR擴增實境，在最後一曲〈朝著遠得要命的星球起飛〉時，Q版太空人騎小火箭出現升空，象徵少年在未來繼續勇往直前、追尋夢想。