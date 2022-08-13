苗栗縣苗北藝文中心將在展覽室展出「大嬸婆在苗北」，展出漫畫家劉興欽作品集。（苗北藝文中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苗北藝文中心將推出「島嶼江湖・武俠在臺灣」，讓大家回味電影「龍門客棧」復刻版。（苗北藝文中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苗北藝文中心將安排台北市立交響樂團演出。（苗北藝文中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗北藝文中心藉由藝術、文化的力量，讓苗栗美麗的人文風貌更臻多元豐富，2022苗北藝術節將延續過去亮眼成績，在10月分帶給大家三大苗北限定主題─「大師x風華再現」、「名家x經典交響」、「品牌x跨界共製」，規劃9場豐富的主題與跨域創新的展演活動，場場精采，敬請大家期待。

2022年的「大師x風華再現」，將在苗北藝文中心展覽室展出「大嬸婆在苗北」，藉由興欽之筆讓客家魂躍然紙上，帶領觀眾近一步認識苗栗風光。客家子弟劉興欽出生於新竹大山背，擅用民俗畫法刻劃臺灣早年的客家文化歷史，家鄉與他自小在客家庄的成長經驗，都是他重要的創作靈感來源。「大嬸婆在苗北」將展出風靡臺灣數個世代的經典漫畫與一系列民俗畫、雕塑等新作，透過展出從中探尋並發現客家文化之美，一同進入老頑童劉興欽的創作世界！

由國家電影及視聽文化中心共同主辦的「島嶼江湖・武俠在臺灣」，則原汁原味呈現武俠劇中古今交會的意境。展覽將於藝廊設置情境式體驗專區，只要下載手機APP，觀眾便能置身電影中。展覽期間更將於實驗劇場播映數位修復版《龍門客棧》，此片1967年上映後榮獲金馬獎優等劇情片、最佳編劇獎，電影中實景拍攝的明代亂世山河，便取景於苗栗火炎山旁河灘。

今年的苗北藝術節，除了再度集結國內三大樂團與最頂尖指揮家外，更邀請到國際知名小提琴家、鋼琴家、聲樂家，精彩陣容令樂迷們引頸期盼，再創古典音樂盛事。更象徵疫情趨緩之時的重整再出發，國際品牌加乘凝聚在地文化實力，四場交響盛事薈萃在苗北！

苗北藝術節「品牌x跨界共製」系列，11月12日將推出《會演是英雄》互動式劇場表演，以二個場次、三套劇本、五個角色，120種組合、N種不同結局，打造獨一無二的互動式劇場表演，將由金鐘綜藝機智天王曾國城、四金影展影后林美秀、劇場百變精靈唐從聖、超演技派網路女神鄭茵聲首度同台飆戲演出，演出中場將邀請觀眾現場投票，決定下半場劇情發展。更加碼現場挑選一名觀眾加入含金量爆表的演員行列，成為表演的「第五位演員」！

12月11日，由國家電影及視聽文化中心藍祖蔚董事長攜手灣聲樂團，打造獨家限定《聲影苗栗》電影經典音樂會，以《魯冰花》、《龍門客棧》、《賽德克・巴萊》、《小城故事》四首曲目，詮釋在苗栗取景、並獲金馬肯定的四部電影。節目邀請多次獲得金曲奬殊榮的李哲藝老師擔任樂團音樂總監暨指揮，聯手二胡演奏家張瑟涵、演唱家羅美玲，晶晶兒童合唱團與灣聲樂團，共同演出創造絕美浪漫的電影音樂之夜。